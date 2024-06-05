Андреева сенсационно обыграла Соболенко

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024.

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В четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

В рамках встречи Андреева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соболенко три эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из шести.

Отметим, что по ходу всего матча Соболенко беспокоили боли в животе, она брала медицинский тайм-аут.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).