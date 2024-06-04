Джокович раскритиковал организаторов «Ролан Гаррос» из-за состояния кортов

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович остался недоволен качеством корта в матче с представителем Аргентины Франсиско Серундоло в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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«Я спросил судью на вышке, можно ли подметать корт? Понятно, что не на каждой смене сторон, но хотя бы чуть чаще, а не ждать конца сета. Она сказала, что узнает, поговорила с супервайзером, тот сказал нет. Я попросил самому поговорить с супервайзером, попросил объяснить, почему. Я не ищу виноватых, просто пытаюсь понять, чем можно навредить корту, если его подмести? Мы всё равно это делаем ногами, игроки перед подачей расчищают линию.

Не понимаю, как это вредит корту. Наоборот, игрокам бы помогло, если бы на корт наносили побольше грунта, чтобы снизить риск поскользнуться. Мы сметаем грунт, когда двигаемся во время розыгрыша, и в некоторых местах остаётся практически один бетон.

Сейчас люди из моей команды общаются с «Ролан Гаррос», просто пытаются понять. Я пытаюсь понять, почему так сложно это сделать и почему нам постоянно говорят нет. Я просто этого не понимаю. Мы не можем относиться к этим условиям, как к обычным. Они необычные. Шли дожди, неделю стояла плохая погода, это повлияло на корт. Уверен, у людей, которые ухаживают за кортом, полно работы. Я не говорю, что они делают это неправильно, нет. Они стараются как могут. Я просто пытаюсь понять, чего мы ждём? Я сегодня травму получил. Да, выжил, выиграл матч. Супер. Но смогу ли я сыграть следующий матч? Не знаю. Не знаю, насколько серьёзна травма. Но можно ли было предотвратить эту травму? Возможно, если бы за кортом почаще ухаживали во время сета. Большего я не прошу", — сказал Джокович на пресс-конференции.