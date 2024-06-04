Ига Свентек одержала 40 побед над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

Сегодня, 4 июня, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу со счётом 6:0, 6:2 над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

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Это 40-я победа польской спортсменки над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, ранее онавышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. В 2022 году теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился уверенной победой польской теннисистки — 6:1, 6:3.

Напомним, польская спортсменка является действующей чемпионкой соревнований в Париже.