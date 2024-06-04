Трехкратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису серб Новак Джокович из-за травмы снялся с турнира. Таким образом, итальянец Янник Синнер становится первой ракеткой мира.

О своем решении отказаться от продолжения выступления на "Ролан Гаррос" Джокович сообщил во вторник. У 37-летнего серба диагностировано повреждение правого колена.

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Джокович травмировался 3 июня в матче против аргентинца Франсиско Черундоло, в котором установил рекорд по числу побед в матчах турниров "Большого шлема" - 370.

В связи с травмой серба итальянец Янник Синнер после окончания турнира возглавит рейтинг АТР, став первым представителем Италии, кому покорилось это достижение.

Норвежец Каспер Рууд, который должен был играть против Джоковича в четвертьфинале, стал полуфиналистом Открытого чемпионата Франции.