Янник Синнер высказался о первом месте в рейтинге ATP и травме Новака Джоковича

Итальянский теннисист Янник Синнер признался, что мечтал стать первой ракеткой мира и пожелал скорейшего выздоровления Новаку Джоковичу.

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Синнер впервые в карьере поднимется на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Об этом стало известно после того, как во вторник серб Новак Джокович, на данный момент занимающий первую строчку в мировом рейтинге, отказался от дальнейшего участия в Открытом чемпионате Франции из‑за травмы правого колена.

— Прежде всего, мечта каждого игрока — стать первым в мире. С другой стороны, то, что снялся Новак, очень разочаровывает всех. Желаю ему скорейшего выздоровления, — сказал Синнер, слова которого приводит официальный сайт «Ролан Гаррос».



Синнер в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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