Первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу будет сделана операция на мениске правого колена сегодня, 5 июня, в клинике Парижа, где он сейчас находится. Напомним, вчера, 4 июня, серб снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. Тогда МРТ показала повреждение мениска.

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Сообщается, что Джокович проведёт без тренировок минимум три недели, из-за чего лишится возможности выступить на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля. Дальнейшие его планы, и в частности участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, будет зависеть от времени восстановления.

Однако отмечается, что столь быстрое решение об операции связано именно с предстоящими Играми, в которых Джокович хочет принять участие и выиграть недостающую золотую медаль. Обычно сербский теннисист неохотно идёт на хирургические вмешательства. К примеру, на операцию на локте, которую он сделал в 2018 году, Новак лишился лишь спустя два года после обнаружения проблем.

Напомним, что проблемы с коленом у Джоковича начались во время матча за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где он играл против 27-й ракетки мира Франсиско Серундоло. Тогда Джокович неоднократно жаловался на качество корта, а одном из эпизодов поскользнулся и получил повреждение, позже взял медицинский тайм-аут.