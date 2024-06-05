Стало известно, сыграет ли Джокович после операции на Олимпиаде

Сербский теннисист Новак Джокович перенес операцию на мениске. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

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По информации источника, восстановление теннисиста займет около трех недель, из-за чего Джокович, с большой долей вероятности, будет вынужден пропустить третий календарный турнир серии Большого шлема — Уимблдон, который стартует 1 июля. Однако он сможет принять участие в летних Олимпийских играх — 2024, которые начнутся в Париже 26 июля.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потеряет статус первой ракетки мира и уступит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.