Стало известно, сыграет ли Джокович после операции на Олимпиаде

L'Équipe: Джокович пропустит Уимблдон, но сыграет на Олимпиаде
Сербский теннисист Новак Джокович перенес операцию на мениске. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.
По информации источника, восстановление теннисиста займет около трех недель, из-за чего Джокович, с большой долей вероятности, будет вынужден пропустить третий календарный турнир серии Большого шлема — Уимблдон, который стартует 1 июля. Однако он сможет принять участие в летних Олимпийских играх — 2024, которые начнутся в Париже 26 июля.
4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потеряет статус первой ракетки мира и уступит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.