В ФТР рассказали, за счет чего Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Мирра Андреева может победить в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» против итальянки Ясмин Паолини, если справится с волнением, передает LiveResult.ru.

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«Надеяться можно на что угодно. В таких матчах многое зависит от того, кто как справится с волнением», — сказал Селиваненко.



Паолини и Андреева сыграют 6 июня.

В четвертьфинале турнира Андреева обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.