Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 повторила достижение Эммы Радукану

38-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала первой после британки Эммы Радукану теннисисткой, для которой первый полуфинал на уровне WTA пройдёт на турнире «Большого шлема».

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Андреева добилась выдающегося результата на текущем «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Напомним, на US Open – 2021 Радукану вышла в полуфинал соревнований, до этого не имея опыта матчей такой стадии на уровне WTA. Примечательно, что на том турнире Эмма завоевала титул.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).