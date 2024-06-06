«Он никогда не снимается с турниров». Циципас прокомментировал травму Джоковича

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас дал комментарий по поводу травмы серба Новака Джоковича, из-за которой он был вынужден сняться с «Ролан Гаррос».

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«Мы привыкли к тому, что Новак никогда не снимается с турниров. Он получил травму с Серундоло, но всё равно смог выиграть. Меня поражает то, как он играет и побеждает с такой травмой. Но его снятие с турнира даст шанс другим игрокам выиграть «Большой шлем», — сказал Циципас на пресс-конференции.



Напомним, сам Циципас в четвертьфинале уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является как раз Джокович.