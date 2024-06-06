Мирра Андреева не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос"
Россиянка Мирра Андреева в двух партиях проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четверг во втором полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису определялась соперница по финалу первой ракетки мира Иги Свентек. Россиянка Мирра Андреева встречалась с Ясмин Паолини из Италии.
Соперницы проводили свой второй матч в рамках WTA-тура. В первом и единственном россиянка одержала победу.
Соперницы обменялись выигранными подачами на старте, а в третьем гейме Андреева неплохо начала прием, выиграв два очка - 0:30. Но затем начала откровенно спешить и допускать ошибки, позволив сопернице отыграться и выиграть свою подачу.
Следом россиянка уступила и свою - 1:3. И снова на подаче Паолини у Андреевой были брейк-пойнты и снова не удалось сократить отставание. Паолини откровенно действовала от обороны, а спортсменка из России порой начинала спешить и ошибаться.
В итоге первый сет был проигран - 3:6, а в глаза бросилось, что Андреева очень сильно нервничала.
Неудача в стартовой партии окончательно деморализовала россиянку, которая продолжила много ошибаться во второй. Андреева вроде бы повела 1:0, но затем отдала шесть геймов подряд.
Итог встречи - 3:6, 1:6. В финале Паолини сыграет со Свентек.