Мирра Андреева не смогла выйти в финал "Ролан Гаррос"

Россиянка Мирра Андреева в двух партиях проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису.

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В четверг во втором полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису определялась соперница по финалу первой ракетки мира Иги Свентек. Россиянка Мирра Андреева встречалась с Ясмин Паолини из Италии.

Соперницы проводили свой второй матч в рамках WTA-тура. В первом и единственном россиянка одержала победу.

Соперницы обменялись выигранными подачами на старте, а в третьем гейме Андреева неплохо начала прием, выиграв два очка - 0:30. Но затем начала откровенно спешить и допускать ошибки, позволив сопернице отыграться и выиграть свою подачу.

Следом россиянка уступила и свою - 1:3. И снова на подаче Паолини у Андреевой были брейк-пойнты и снова не удалось сократить отставание. Паолини откровенно действовала от обороны, а спортсменка из России порой начинала спешить и ошибаться.

В итоге первый сет был проигран - 3:6, а в глаза бросилось, что Андреева очень сильно нервничала.

Неудача в стартовой партии окончательно деморализовала россиянку, которая продолжила много ошибаться во второй. Андреева вроде бы повела 1:0, но затем отдала шесть геймов подряд.

Итог встречи - 3:6, 1:6. В финале Паолини сыграет со Свентек.