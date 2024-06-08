Мыскина назвала сильные стороны Свентек и Паолини перед финалом «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года россиянка Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Франции — 2024 между польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек и 15-м номером мирового рейтинга WTA итальянкой Ясмин Паолини. Матч начнётся чуть позднее 16:00 мск на корте Филиппа Шатрье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницей Польши и итальянской теннисисткой.

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