Андреева назвала причины поражения в полуфинале "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева считает, что причиной поражения от итальянки Жасмин Паолини в полуфинале "Ролан Гаррос" стало большое количество ошибок.

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В четверг Андреева неожиданно легко уступила Паолини в двух сетах - 3:6, 1:6. Таким образом, россиянка не сумела выйти в финал турнира.

"Честно говоря, я могла сыграть лучше. Я допустила много ошибок, которые обычно не совершаю. Мне было немного трудно это принять, я пыталась справиться с этим и бороться, но, думаю, сегодня был не тот день. Очевидно, соперница тоже играла очень хорошо, она показала великолепный теннис, и если она дошла до полуфинала, то не просто так", - рассказала россиянка после поражения.



Сам же выход в полуфинал турнира "Большого шлема" Андреева назвала хорошим результатом и вынесла для себя много позитивного.

Она подчеркнула, что до старта "Ролан Гаррос" не ожидала того, что сможет дойти до стадии полуфинала.