Мирра Андреева хочет войти в топ-20 теннисисток мира ради собаки

17-летняя Мирра Андреева рассказала, какая у нее цель на ближайшее будущее. По словам юной спортсменки, сейчас она мечтает выйти в топ-20 теннисисток, тогда ее мама купит собаку, пишет Чемпионат.

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«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сказала Андреева на пресс-конференции.



Отметим, что Андреевой также удалось заработать €650 тыс. призовых (67 млн рублей) за десять дней на «Ролан Гаррос» — втором турнире «Большого шлема» в сезоне, который проходит в Париже. Об этом сообщает РБК.

Андреева последней из россиян завершила выступление. Накануне она проиграла в двух сетах итальянке Джасмин Паолини. В новой версии рейтинга WTA она поднимется на 23-е место (была на 38-м).

Также российская спортсменка вышла в паре с Верой Звонаревой в четвертьфинал турнира, но они не стали принимать в нем участие. Сумма призовых за парный четвертьфинал составляет €80 тыс. на двоих. При этом в зависимости от причины снятия заработанные суммы могут быть разными у обеих, но составят более €20 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что сербский теннисист Новак Джокович может пропустить Уимблдонский турнир из-за операции на мениске. Соревнования пройдут с 1 по 14 июля, а срок восстановления после хирургического вмешательства составит не менее трех недель.