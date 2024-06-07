Алькарас третий раз вышел в финал ТБШ

Третья ракетка мира Карлос Алькарас за 4 часа 9 минут обыграл Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Испанец вышел вперед в личных встречах – 5:4.

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Алькарас третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В 2022-м он обыграл Каспера Рууда на US Open, в 2023-м – Новака Джоковича на «Уимблдоне». Теперь у него есть финалы на всех покрытиях.

На пути к финалу он отдал три сета: два сегодня и еще один во втором круге против Йеспера де Йонга.

За третий титул ТБШ Алькарас поборется с Руудом или Александром Зверевым.