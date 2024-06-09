Букмекеры назвали самый вероятный счет финала «Ролан Гаррос» Зверев — Алькарас

9 июня в финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде сойдутся немец Александр Зверев и Карлос Алькарас из Испании. Решающий матч начнётся в 15:30 мск.

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Эксперты отдают явное предпочтение испанцу: коэффициент на победу Карлоса Алькараса — 1.38. Это примерно 73% вероятности. Шансы Александра Зверева оценили коэффициентом 3.45 (27%).

Букмекеры ожидают, что матч Александр Зверев – Карлос Алькарас получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.64, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом в 2.29.

Наиболее вероятный исход — победу испанца со счётом 3:0 по сетам (3.30). С коэффициентом 3.40 предлагают поставить на успех Алькараса в четырёх партиях. Победа Карлоса в пяти сетах идёт за 4.70.

Ставки на победу Зверева в трёх партиях принимаются за 11.0, в четырёх — за 8.50, а в пяти — за 7.50.