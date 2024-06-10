Кафельников: Алькарас — молодец, финал «Ролан Гаррос» со Зверевым получился зрелищным

Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников прокомментировал победу испанского теннисиста второй ракетки мира Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Франции — 2024.

— Вы рассказывали о симпатиях к Алькарасу. Рады за него после победы на «Ролан Гаррос»? — Карлос — молодец, победил, но какой повод радоваться? Что испанец выиграл «Ролан Гаррос», в отличие от россиян? Симпатии к нему действительно есть, но я не буду выходить на Красную площадь и его чествовать. А если говорить про сам матч, то он получился хорошим и зрелищным, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.