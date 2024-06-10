Глава ATP вручил Синнеру награду первой ракетки мира

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци вручил победителю Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянцу Яннику Синнеру награду первой ракетки мира.

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Напомним, сегодня, 10 июня, Синнер впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP.

22-летний итальянский спортсмен начал год с четвёртой позиции в мировом рейтинге. Он значительно прибавил за счёт крупнейшего титула в карьере – победы в финале Australian Open. После чего ему также удалось завоевать титул чемпиона «Мастерса» в Майами (США) и дойти до полуфиналов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), Монте-Карло (Монако) и на «Ролан Гаррос».

Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).