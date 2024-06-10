Мирра Андреева отыграла 19 позиций в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 15‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает пресс‑служба организации.
Россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила представительнице Италии Жасмин Паолини. Этот результат позволил ей подняться на 19 позиций в чемпионской гонке.
Элина Аванесян, дошедшая до четвертого круга на прошедшем в Париже турнире, отыграла 32 позиции в сезонном рейтинге и располагается на 47‑й строчке.
Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швентек из Польши сохраняет первую строчку. Второе место занимает Арина Соболенко (Белоруссия), третье — Елена Рыбакина (Казахстан).
Чемпионская гонка WTA
Версия от 10 июня:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7335 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4358
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013
4 (5). Коко Гофф (США) — 3163
5 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3010
6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2927
7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2200
8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1959
9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1765
10 (14). Эмма Наварро (США) — 1628
11 (11). Дарья Касаткина — 1613
13 (12). Анна Калинская — 1581…
15 (34). Мирра Андреева — 1427…
17 (16). Анастасия Павлюченкова — 1323…
20 (18). Екатерина Александрова — 1153…
23 (30). Анастасия Потапова — 1007…
36 (35). Людмила Самсонова — 758…
47 (79). Элина Аванесян — 582…
61 (48). Вероника Кудерметова — 479…
65 (52). Диана Шнайдер — 472
ADRIVER
66 (63). Анна Блинкова — 463…
78 (68). Мария Тимофеева — 385…
81 (76). Камилла Рахимова — 356…
98 (92). Эрика Андреева (все — Россия) — 267.