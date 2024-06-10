Мирра Андреева отыграла 19 позиций в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 15‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает пресс‑служба организации.

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Россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила представительнице Италии Жасмин Паолини. Этот результат позволил ей подняться на 19 позиций в чемпионской гонке.

Элина Аванесян, дошедшая до четвертого круга на прошедшем в Париже турнире, отыграла 32 позиции в сезонном рейтинге и располагается на 47‑й строчке.

Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швентек из Польши сохраняет первую строчку. Второе место занимает Арина Соболенко (Белоруссия), третье — Елена Рыбакина (Казахстан).

Чемпионская гонка WTA

Версия от 10 июня:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7335 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4358

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013

4 (5). Коко Гофф (США) — 3163

5 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3010

6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2927

7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2200

8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1959

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1765

10 (14). Эмма Наварро (США) — 1628

11 (11). Дарья Касаткина — 1613

13 (12). Анна Калинская — 1581…

15 (34). Мирра Андреева — 1427…

17 (16). Анастасия Павлюченкова — 1323…

20 (18). Екатерина Александрова — 1153…

23 (30). Анастасия Потапова — 1007…

36 (35). Людмила Самсонова — 758…

47 (79). Элина Аванесян — 582…

61 (48). Вероника Кудерметова — 479…

65 (52). Диана Шнайдер — 472

ADRIVER

66 (63). Анна Блинкова — 463…

78 (68). Мария Тимофеева — 385…

81 (76). Камилла Рахимова — 356…

98 (92). Эрика Андреева (все — Россия) — 267.