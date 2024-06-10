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Мирра Андреева отыграла 19 позиций в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 15‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает пресс‑служба организации.

Мирра Андреева отыграла 19 позиций в чемпионской гонке WTA
© Матч Тв

Россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила представительнице Италии Жасмин Паолини. Этот результат позволил ей подняться на 19 позиций в чемпионской гонке.

Элина Аванесян, дошедшая до четвертого круга на прошедшем в Париже турнире, отыграла 32 позиции в сезонном рейтинге и располагается на 47‑й строчке.

Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швентек из Польши сохраняет первую строчку. Второе место занимает Арина Соболенко (Белоруссия), третье — Елена Рыбакина (Казахстан).

Чемпионская гонка WTA

Версия от 10 июня:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7335 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4358

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013

4 (5). Коко Гофф (США) — 3163

5 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3010

6 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2927

7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2200

8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1959

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1765

10 (14). Эмма Наварро (США) — 1628

11 (11). Дарья Касаткина — 1613

13 (12). Анна Калинская — 1581…

15 (34). Мирра Андреева — 1427…

17 (16). Анастасия Павлюченкова — 1323…

20 (18). Екатерина Александрова — 1153…

23 (30). Анастасия Потапова — 1007…

36 (35). Людмила Самсонова — 758…

47 (79). Элина Аванесян — 582…

61 (48). Вероника Кудерметова — 479…

65 (52). Диана Шнайдер — 472

ADRIVER

66 (63). Анна Блинкова — 463…

78 (68). Мария Тимофеева — 385…

81 (76). Камилла Рахимова — 356…

98 (92). Эрика Андреева (все — Россия) — 267.

Теннис
Эмма Наварро
Элина Аванесян
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Даниэль Коллинз
Марта Костюк
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова