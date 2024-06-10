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Глава ФТР Тарпищев: отношения Калинской и Синнера популяризируют Россию

Отношения российской теннисистки Анны Калинской с итальянцем Янником Синнером популяризируют Россию в мире. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Отношения Калинской с Синнером назвали популяризацией России в мире
© Газета.Ru
«То, что сейчас говорят об отношениях Синнера и Калинской, — это популяризация России в мире. Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно. Кстати, мне очень нравится, как Калинская играет последние турниры. Жаль, что проиграла в упорной борьбе на «Ролан Гаррос», — констатировал Тарпищев.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

Российская спортсменка дошла до второго круга «Ролан Гаррос», где уступила канадке Бьянке Андрееску. В свою очередь, Синнер добрался до полуфинала в мужском одиночном разряде – там он уступил будущему победителю турнира Карлосу Алькарасу. Несмотря на это, после «Ролан Гаррос» итальянец впервые в карьере вышел на первую строчку рейтинга АТР, Алькарас теперь занимает второе место. Являвшийся до этого первой ракеткой мира Новак Джокович сместился на третью строчку.

Теннис
Янник Синнер
Кристофер Юбэнкс
Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
Новак Джокович