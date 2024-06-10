Джокович обратился к Алькарасу после победы на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Новак Джокович обратился к испанскому теннисисту второй ракетке мира Карлосу Алькарасу. Сербский теннисист поздравил соперника с победой в Открытом чемпионате Франции — 2024 в комментариях под публикацией испанца с главным титулом турнира.

© Чемпионат.com

«Поздравляю, Карлос. «Шлем» на каждой поверхности. Невероятная работа», — написал Джокович в социальных сетях.



Алькарас выиграл титулы серии «Большого шлема» почти на всех поверхностях. Спортсмен пока не побеждал на Открытом чемпионате Австралии, где соревнования проводятся на хардовом турнире.

Вчера, 9 июня, в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До «Карьерного шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии.