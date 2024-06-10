Доктор Джоковича поставил под сомнение его возвращение к «Уимблдону»

Третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может не успеть восстановиться к «Уимблдону» — 2024. Об этом заявил его лечащий врач Антуан Жерометта.

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Хирург, оперировавший спортсмена назвал «маловероятным» его возвращение на корт к 1 июля. Слова специалиста приводит.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию на мениск правого колена. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Теннисист сделал репост публикации, на котором изображён символ бренда Lacoste с перевязанной ногой. Таким образом, спортсмен пошутил над повреждением, которое получил во время «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, из-за травмы в Джокович не сыграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Последний получил прямую путёвку в полуфинал.