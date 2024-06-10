Синнер прокомментировал дебют в качестве первой ракетки мира

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал дебют на первой строчке рейтинга ATP.

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Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).