Блинкова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Нидерландах

60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/16 финала она уступила американке Эмине Бектас (98-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 0:6.

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Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных. Теннисистка из США пять раз подала навылет и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Американская спортсменка не совершила ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала Бектас вновь может сыграть с представительницей России. Её соперница определится по итогам встречи между третьей сеяной на турнире, россиянкой Екатериной Александровой, и Ариной Родионовой из Австралии.