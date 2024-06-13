Российских теннисистов допустили до Олимпиады в полном составе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об ответе Международной федерации тенниса (ITF) по поводу допуска россиян к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Матч ТВ

«Все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава», — заявил Тарпищев. RT на русском

Таким образом, россияне смогут выступить на турнире в полном составе — по четыре спортсмена в каждом разряде. Сборная будет сформирована в соответствии с рейтингами Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент в команду попадают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Lenta.ru