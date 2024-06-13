Самсонова вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно преодолела барьер второго круга на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она обыграла швейцарку Селин Наэф со счётом 7:5, 6:2.

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На счету Самсоновой шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из девяти. Её соперница выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-поинт из семи заработанных. В первом сете Людмила отыгралась со счёта 4:5.

В прошлом году Самсонова также принимала участие на турнире, но снялась по ходу четвертьфинального матча против Александры Саснович (Беларусь).

В ¼ финала 15-я ракетка мира сыграет с бельгийкой Гретье Миннен, которая занимает 85-ю строчку в мировом рейтинге. Миннен во втором круге обыграла седьмую сеяную турнира Донну Векич (Хорватия). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.