Синнер рассказал о совете, который дал ему Федерер

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какой совет дал ему Роджер Федерер во время одной из тренировок в Галле (Германия).

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«У меня не было возможности сыграть против Роджера в официальном матче, и это то, чего мне всегда будет не хватать, но я помню тренировки с ним. У меня их было не так много, поэтому я более или менее помню каждую. Он дал мне своего рода совет для размышлений: постарайтесь получать от этого дела удовольствие и продолжать усердно работать. Это единственное, что он мне сказал, и было очень приятно разделить с ним площадку», — приводит слова Синнера сайт ATP.



Напомним, теннисист в этом году открывает сезон травяных кортов на турнире АТР-500 в Галле. Итальянец сразится с Таллоном Грикспором на турнире ATP-500 в своём первом матче в качестве первой ракетки мира. В этом же турнире Синнер участвовал и в 2023 году перед Уимблдоном.