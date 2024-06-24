Медведев и Рублев сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили пятое и шестое места соответственно в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь занимает 21‑ю строчку. Роман Сафиуллин опустился на три ступени и стал 43‑м. Павел Котов остался 50‑й ракеткой мира, а Аслан Карацев потерял две позиции и стал 99‑м.

Итальянский теннисист Янник Синнер сохранил первое место в рейтинге. Следом располагается серб Новак Джокович, опередивший испанца Карлоса Алькараса.

Рейтинг ATP. Версия от 24 июня

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8130

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905

5 (5). Даниил Медведев — 6445

6 (6). Андрей Рублев (оба — Россия) — 4420

7 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025

9 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3830

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750…

21 (22). Карен Хачанов — 1780…

43 (40). Роман Сафиуллин — 1077…

50 (50). Павел Котов — 944…

99 (97). Аслан Карацев (все — Россия) — 615