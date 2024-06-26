Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка 47-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Спортсменка оказалась сильнее своей соперницы из Украины Даяны Ястремской. Счёт — 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

© Чемпионат.com

За время матча Шнайдер реализовала 4 брейк-пойнта из 14-ти, выполнила четыре эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. В свою очередь Ястремская допустила пять двойных ошибок и выполнила две подачи навылет.

Соперницей Шнайдер в следующем раунде соревнований станет 113-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса. Встреча состоится завтра, 27 июня и начнётся не ранее 12:00 мск.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова.