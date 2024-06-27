Блинкова уступила Томовой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Закончился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 58-я ракетка мира представительница Болгарии Виктория Томова. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 7:6 в пользу болгарки.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Блинкова выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету болгарской спортсменки семь эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Томова сыграет с Донной Векич из Хорватии. Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.