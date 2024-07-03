Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне, проиграв Крейчиковой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона.

Кудерметова в первом круге соревнования уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 5:7. Соперницы провели на корте 3 часа 19 минут.

Во втором круге Крейчикова сыграет с американкой Кэти Волынец.

Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд — 50 млн фунтов стерлингов

Первый круг. Женщины

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6(7:4), 6:7(1:7), 7:5