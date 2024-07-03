Карацев — Хачанов: Аслан сравнял счёт по сетам в российском дерби на Уимблдоне-2024

99-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев выиграл второй сет в матче первого круга на Уимблдоне-2024. Его соперник — соотечественник 22-я ракетка мира Карен Хачанов. Счёт второго сета — 7:6 (7:4). Первая партия осталась за Хачановым.

Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз, в полуфинале Кубка Кремля — 2021.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.