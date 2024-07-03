Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим чемпионом которого является.

В матче второго круга Алькарас (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича, который перед поединком заявлял, что способен одолеть испанца.

Следующим соперником Алькараса на пути к защите титула станет американец Фрэнсис Тиафо.