Названа возможная причина недопуска Карацева и Кудерметовой на Олимпиаду

Есть вероятность, что российские теннисисты Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не получают разрешение на выступление в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже из-за МИД Франции.

Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Состав опубликован и расходится с нашим, но Международная федерация тенниса (ITF) тут совсем ни при чем. И Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, тоже не причастен. Вопрос же решается МИД Франции в том числе, - сказал Тарпищев. - Возможно, там дело. Нам не отвечают".



ITF опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в списке семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде также представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

18 июня пресс-служба ФТР опубликовала состав на Олимпийские игры. В него вошли Медведев, Сафиуллин, Котов, Андреева, Александрова, Шнайдер, Карацев и Кудерметова. В списке МОК среди допущенных спортсменов пока нет Кудерметовой и Карацева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.