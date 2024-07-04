Калинская одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона

18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга россиянка уверенно обыграла 40-ю ракетку мира чешскую теннисистку Мари Боузкову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Калинской.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила три двойные ошибки. Её соперница реализовала один брейк-пойнт из шести, допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.