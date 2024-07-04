Денис Шаповалов вышел в третий круг Уимблдона

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл немца Даниэля Альтмайера во втором круге Уимблдона-2024. Счёт встречи — 7:6 (3), 6:3, 1:6, 6:7 (3), 6:4.

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Матч продолжался 3 часа 33 минуты. Шаповалов исполнил девять подач навылет, совершил 16 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. У Альтмайера пять эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка при восьми брейк-пойнтах.

В следующем круге Шаповалов встретится с Беном Шелтоном из США, который во втором круге оказался сильнее Ллойда Харриса.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.