Рыбакина прокомментировала победу в матче с Зигемунд

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина дала комментарий по поводу победы в поединке с представительницей Германии Лаурой Зигемунд во втором круге Уимблдона-2024.

© Чемпионат.com

«С Лаурой всегда тяжело играть. На наших матчах на корте всегда очень ветрено. Матч был тяжёлым, очень рада, что смогла выиграть. Надеюсь, в следующем матче я сыграю более убедительно. Конечно, звание чемпионки Уимблдона-2022 придаёт мне уверенности, но каждый матч — отдельная история. Всегда тяжело, даже в 2022 году у меня были тяжёлые матчи в сетке», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.



Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.