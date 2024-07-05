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Тарпищев заявил, что кто-то отговорил теннисистку Калинскую ехать на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российскую теннисистку Анну Калинскую, которая получила допуск от Международного олимпийского комитета, кто-то отговорил от поездки на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит ТАСС.

В ФТР заявили, что российскую теннисистку отговорили от поездки на Олимпиаду
© Газета.Ru
«Она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. За две недели мнение кардинально поменялось», — заявил Тарпищев.

От поездки на Олимпиаду также отказались Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Теннис
Людмила Самсонова
Анна Калинская
Анастасия Потапова
Карен Хачанов
Дарья Касаткина
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев