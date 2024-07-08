Синнер повторил доcтижение Федерера, Джоковича и Надаля на турнирах ATP

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер стал четвёртым игроком, наряду с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, выигравшим 42 и более матчей из первых 45 игр сезона.

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В матче третьего круга Уимблдона-2024 Синнер обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9). Итальянский теннисист в четвертьфинале Уимблдона-2024 встретится с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

До Уимблдона в 2024 году Cиннер провёл восемь турниров. Четыре из них он выиграл – Открытый чемпионат Австралии, турнир серии «Мастерс» в Майами (США), два титула категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) и Галле (Германия).

На «Ролан Гаррос» – 2024 и на «Мастерсах» в Майами (США) и Монте-Карло (Монако) Синнер дошёл до полуфиналов. На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) итальянец не вышел на четвертьфинальный матч из-за травмы.