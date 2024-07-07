Паолини впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Финалистка «Ролан Гаррос» – 2024 седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024.

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В четвёртом круге она переиграла американку Мэдисон Кис (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:7, 5:5. Встреча завершилась досрочно из-за травмы американской спортсменки.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.