Зверев уверенно обыграл Норри и вышел в четвертый круг Уимблдона

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Уимблдона-2024, обыграв британца Кэмерона Норри — 6:4, 6:4, 7:6 (15).

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Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За весь матч Зверев сделал 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету Норри 10 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Зверев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Алехандро Табило (Чили).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.