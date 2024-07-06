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Рыбакина в матче с Возняцки одержала самую разгромную победу на ТБШ

Елена Рыбакина победила 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки со счетом 6:0, 6:1 в третьем круге «Уимблдона». Встреча продолжалась 57 минут.

Рыбакина в матче с Возняцки одержала самую разгромную победу на ТБШ
© Sports.ru

Казахстанка одержала самую разгромную в карьере победу в полном матче на ТБШ.

«Ощущения потрясающие. Предыдущий матч был сложным, мы играли на Корте №2 при сильном ветре. Сегодня для меня были идеальные условия. Очень довольна и надеюсь сыграть так же в следующем матче», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В 1/8 финала чемпионка-2022 встретится с Анной Калинской.

Теннис
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