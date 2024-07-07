Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, отдав Попырину один сет
Экс‑первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира.
Во третьем круге Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Матч продолжался 3 часа 5 минут.
В следующем раунде Джокович сыграет с датчанином Холгером Руне.
Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призово фонд — 50 млн фунтов стерлингов
Третий круг. Мужчины
Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)