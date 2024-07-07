Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Экс‑первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира.

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Во третьем круге Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 3 часа 5 минут.

В следующем раунде Джокович сыграет с датчанином Холгером Руне.

Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призово фонд — 50 млн фунтов стерлингов

Третий круг. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)