«Это будет интересная битва». Медведев – о матче против Синнера

Даниил Медведев рассказал, чего ждет от матча против Янника Синнера.

Они встретятся в четвертьфинале «Уимблдона».

Россиянин ведет в личном противостоянии 6:5, в последний раз он обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м.