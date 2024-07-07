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Медведев о четвертьфинале «Уимблдона» против Синнера: «Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все 100%»

Даниил Медведев рассказал, чего ждет от матча против Янника Синнера.

«Это будет интересная битва». Медведев – о матче против Синнера
© globallookpress.com

Они встретятся в четвертьфинале «Уимблдона».

Россиянин ведет в личном противостоянии 6:5, в последний раз он обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м.

«Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Он обыграл меня в последние 5 раз, если я не ошибаюсь, 4 из них были действительно тяжелыми. Последний раз он выиграл легко. Так что я постараюсь сыграть как можно лучше. Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все 100%», – сказал Медведев в интервью на корте.
Теннис