«Это будет интересная битва». Медведев – о матче против Синнера

Медведев о четвертьфинале «Уимблдона» против Синнера: «Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все 100%»
Даниил Медведев рассказал, чего ждет от матча против Янника Синнера.
Они встретятся в четвертьфинале «Уимблдона».
Россиянин ведет в личном противостоянии 6:5, в последний раз он обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м.
«Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Он обыграл меня в последние 5 раз, если я не ошибаюсь, 4 из них были действительно тяжелыми. Последний раз он выиграл легко. Так что я постараюсь сыграть как можно лучше. Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все 100%», – сказал Медведев в интервью на корте.