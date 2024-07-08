Рыбакина объснила, что чувствует в роли единственной оставшейся чемпионки Уимблдона

Четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана объяснила, как чувствует себя в роли единственной бывшей чемпионки Уимблдона, оставшейся в сетке.

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— Вы единственная бывшая чемпионка, оставшаяся в сетке. Это добавляет давления или наоборот, даёт преимущество, потому что вы уже раньше выигрывали, а другие – нет?

— Когда я выхожу на корт, то не думаю об этом. Конечно, это придаёт уверенности, но всё равно есть ещё много хороших игроков. Я об этом особо не думаю.



— Многие теперь считают вас главным фаворитом турнира. Как к этому относитесь?

— Хорошо, конечно, если люди так считают (улыбается). До финала ещё далеко, много матчей впереди. Я всегда говорю, надо идти от матча к матчу и посмотрим, как будет. Конечно, я хочу зайти далеко и выиграть турнир, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.



Напомним, Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024 на снятии россиянки Анны Калинской. За выход в полуфинал теннисистка из Казахстана поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.