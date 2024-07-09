$88.17+0.0395.66+0.09
Войти в почту

Директор Уимблдона сообщил об изменении расписания финальных матчей

Организаторы Уимблдона, который с 1 по 14 июля проходит в Лондоне (Англия), сообщили об изменении расписания финальных матчей.

Директор Уимблдона сообщил об изменении расписания финальных матчей
© Чемпионат.com

«Из-за дождливой погоды, которая стояла на протяжении последних восьми дней, нам пока не удалось провести все матчи первого раунда в миксте. Таким образом, комитет, отвечающий за расписание соревнований, решил, что проведение финала в миксте в четверг больше невозможно, и поэтому приняли решение пересмотреть расписание всех остальных финалов.

Это даёт нам максимальную гибкость для своевременного завершения турнира и проведения всех соответствующих финалов на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.

Расписание финалов теперь выглядит следующим образом.

Суббота 13 июля (Центральный корт)

  • Матч 1. Женский одиночный разряд
  • Матч 2. Мужской парный разряд
  • Матч 3. Женский парный разряд

Воскресенье 14 июля (Центральный корт)

  • Матч 1. Мужской одиночный разряд
  • Матч 2. Смешанный парный разряд
Теннис