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Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Янника Синнера в пяти сетах

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2024.

Медведев обыграл первую ракетку мира
© globallookpress.com

В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (1).

Встреча Медведева с Синнером продлилась минут.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (3, действующий чемпион) – Томми Пол (США, 12).

Теннис
Янник Синнер
Томми Пол
Даниил Медведев