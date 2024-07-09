Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Медведевым

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдонского турнира.

Алькарас в четвертьфинале обыграл американца Томми Пола (12‑й номер посева) со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.

В полуфинале Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее во вторник в пяти сетах победил первую ракетку мира Янника Синнера из Италии.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. УИМБЛДОН. ЛОНДОН. ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 50 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

1/4 финала. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12) — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2