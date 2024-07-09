Тарпищев рассказал, что нужно Медведеву для победы на Уимблдоне

Победа российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдоне возможна, но для этого ему надо успевать восстанавливаться и играть, как в матче с итальянцем Янником Синнером. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу россиянина.

"Это [победа на Уимблдоне] возможно, но тут уже на первый план выходит вопрос восстановления. Впереди еще два таких же непростых поединка, и следующим будет, скорее всего, [Карлос] Алькарас. Помимо такой же игры, какую Даня показал с Синнером, очень важно успевать восстанавливаться. Если это получится, то все возможно", - сказал Тарпищев.



Следующим соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.