Медведев вышел в лидеры по одному из показателей на ТБШ

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев является лидером по проценту выигранных четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» среди игроков, принявших участие как минимум в 10 матчах 1/4 финала.

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Топ-8 по проценту выигранных четвертьфиналов на ТБШ (минимум 10 проведённых игр):

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 Медведев со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024, лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.